شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء الفلسطينى": الاحتلال قتل 341 فلسطينيا واعتقل 8 آلاف آخرين فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 341 فلسطينيا، واعتقلت نحو 8 آلاف آخرين، خلال العام 2021.

وأضاف الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ46 ليوم الأرض، أن سلطات الاحتلال صادقت في العام ذاته، على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استعمارية، وهدمت 1058 مبنى ومنشأة، كما صادقت على مشروع للاستيلاء على 2050 عقارا فلسطينيا، فيما نفذ المستعمرون أكثر من 1600 اعتداء بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأقاموا عشر بُؤر استعمارية جديدة.

وأوضح، أن عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 2021 بلغ حوالي 13.8 مليون، يعيش 5.3 مليون منهم فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.6 مليون في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.2 مليون فلسطيني، وبلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية حوالي 738 ألفاً.

وقال الجهاز إن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر الآن على أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية، في حين أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682 كم2 شكلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية.

وأشار إلى أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2020 في الضفة الغربية بلغ 471 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و150 بؤرة استعمارية، و144 موقعا مصنفا أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال)، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 712815 مستعمراً في نهاية العام 2020، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 3.6%، ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني في دولة الاحتلال.

ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس، وبلغ عـددهم 332294 مستعمراً منهم 246909 مستعمرين في القدس J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 71 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني .

وأوضح أن المستعمرين نفذوا 1,621 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2021، بزيادة بلغت حوالي 49% عن العام 2020، وتنوعت الاعتداءات بين اقتلاع وتدمير وحرق نحو 19 ألف شجرة، وتنفيذ 33 عملية دعس، و76 عملية أطلاق نار، و30 عملية تجريف وحرق لإراضي المواطنين، إضافة الى حرق وتدمير وإعطاب 450 سيارة ومركبة للمواطنين.

وقال الجهاز إن سلطات الاحتلال هدمت ودمرت 1058 مبنى في فلسطين (353 مبنى سكنيا و705 منشآت)، شملت 93 عملية هدم ذاتي يقع معظمها في محافظة القدس بواقع 88 عملية هدم ذاتي، وتصدرت محافظة القدس مجمل عمليات الهدم بنسبة 29%، شملت هدم 128 مبنى سكنيا و176 منشأة، تليها محافظة طوباس والأغوار الشمالية بنسبة 20%، ثم محافظة الخليل بنسبة 15%، فيما توزعت باقي النسب على محافظات الضفة الأخرى.

كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 875 إخطاراً بالهدم ووقف البناء والترميم واستصلاح الأراضي في فلسطين، منها 22% في محافظة نابلس و15% في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، و14% في محافظة القدس، إضافة إلى تدمير العديد من مواقع البنى التحتية التي تخدم الفلسطينيين من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وأماكن ترفيهية.

وقال الجهاز إن عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) بلغ نحو مائة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 11,310 شهداء، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2021، مشيرًا إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث ارتقى 2240 شهيداً منهم 2181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على القطاع، أما خلال العام 2021 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 341 شهيداً منهم 87 شهيداً من الأطفال و48 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 12500 جريح.