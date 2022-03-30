شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة السودانى يزور رواندا حاملا رسالة من البرهان إلى كاجامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق إبراهيم جابر، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية رواندا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ويلتقي الفريق إبراهيم جابر خلال الزيارة الرئيس الرواندي بول كاجامي، ويسلمه رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يزور الفريق إبراهيم جابر، أيضًا جمهورية زمبابوي، ويرافقه مدير إدارة الاتحاد الأفريقي بوزارة الخارجية السودانية السفير الزين إبراهيم.