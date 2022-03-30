أردني يقتل غريمه وهو في المسجد يصلي الفجر.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أقدم أردني على اقتحام مسجد في مدينة الزرقاء خلال صلاة الفجر وأطلق النار باتجاه شخص آخر وهو قائم يصلي، ما أدى إلى وفاته.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إنه ورد فجر الاثنين الماضي، بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بقيام شخص بالدخول الى أحد المساجد وإطلاق النار باتجاه شخص آخر مما أدى لوفاته على الفور.

وأضاف أنه عند وصول أول دورية للشرطة كان ذوو المغدور قد تجمعوا وقاموا بالإمساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه معهم إلى داخل أحد المنازل. وبعد مداهمة الأمن للمنزل تم العثور على الجاني مقتولا داخل ساحة المنزل.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى ضبط سبعة أشخاص داخل المنزل عند مداهمته، كما تم ضُبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزتهم وما زالت التحقيقات جارية.