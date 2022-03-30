حاسوب لوحي بشاشة حبر إلكتروني ملونة.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "أونيكس" “Onyx” الحاسوب اللوحي Boox Nova Air C الجديد، الذي يمتاز بشاشة حبر إلكتروني E-Ink ملونة.



وأوضحت الشركة الصينية أن مقاس شاشة الحاسب هو 7.8 بوصة وبدقة وضوح 1872×1404 بيكسل. ويمكن قراءة الشاشة بسهولة حتى في ضوء الشمس المباشر. وللاستخدام في الظلام، تتوفر الإضاءة باللون الأبيض أو باللون البرتقالي المريح للعينين. ويأتي الحاسوب اللوحي مع قلم يتعرف على الضغط في 4096 مستوى.

ويعتمد الجهاز الجديد على معالج ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت.

كما تم تزويد الجهاز ببطارية سعة 2000 مللي أمبير ساعة يتم شحنها عبر USB-C، وتعمل حتى أربعة أسابيع؛ نظرا لاستهلاكها للطاقة فقط عند تحديث محتوى الشاشة.

ويأتي الحاسوب اللوحي Boox Nova Air C الجديد بسمك 6.3 ملم، وبوزن 235 جراما، كما أنه يعتمد على نظام Android 11، والذي يدعم أيضا العديد من التطبيقات بخلاف الكتب الإلكترونية.

هي تقنية عرض على الشاشات تعتمد على اللونين الأسود والأبيض في العرض دون الحاجة لإنبعاث الضوء من الشاشة، وتظهر الكتابة على الشاشة كما لو كانت صفحات كتاب ورقي حيث تبدو الكتابة حقيقية، تعتمد فكرة الشاشة في الأساس على وجود جزيئات كروية بيضاء و سوداء تتحرك في مجالات حتى تظهر الكتابة واضحه ودون الحاجة لأي ضوء منبعث من الشاشة.

وظهرت تقنية الحبر الإلكتروني عام 1997 لكن الفكرة ظهرت عام 1970 حيث كانت الفكرة عبارة عن عرض على ورق منخفض الطاقة وقد ظهرت على يد باحثين في Xerox PARC، فيما بعد تطورت الفكرة على يد الفيزيائي جوزيف جاكوبسون الذي تصور فكرة القارئ الإلكتروني بشكل قريب من شكلها الحالي.

وكان أول جهاز يستخدم عرض الحبر الإلكتروني هو جهاز Librieمن شركة سوني وهو عبارة عن قارئ إلكتروني ظهر في اليابان لأول مرة في عام 2004 ولكن لم يتم اعتماده بشكل واسع النطاق بسبب تكلفته العالية وتنسيق الملفات مع DRM الثقيلة التي جعلت الكتب تنتهي في غضون 30 يومًا.

وتعتبر الإنطلاقة الحقيقية للحبر الإلكتروني كانت في عام 2007 مع ظهور جهاز كيندل من أمازون حيث كانت مقاييس الشاشة 800 × 600 بكسل وشاشة العرض كانت قادرة على عرض أربعة مستويات من تدرجات الرمادي، وكان يشمل سعة تخزين داخلية 250 ميجابايت فقط ولكن المدهش أنه كان يسمح لك بحمل مكتبة كاملة من الكتب الرقمية معك أينما ذهبت.