شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى: ندعم توصل الأطراف اليمنية إلى حل سلمى شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد لندركن في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية - اليمنية بالرياض، اليوم الأربعاء، أن المشاورات اليمنية تمثل التزاما دوليا لجعل الأوضاع أكثر استقرارا، معربا عن تشجيعه للأطراف اليمنية للعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي .

وثمن دعم مجلس التعاون الخليجي من أجل التوصل لحلول إيجابية للأزمة اليمنية، مضيفا أن زيارته لليمن كانت مؤسفة بسبب الأوضاع التي يعيشها الشعب اليمني.

وأعرب عن أمله في أن تمثل المشاورات فرصة لتحسين حياة اليمنيين، مؤكدا التزام بلاده بتقديم المساعدات للشعب اليمني والتوصل لحل شامل للصراع، فضلا عن مواصلة تشجيع المانحين لدعم الشعب اليمني.

وكانت المشاورات اليمنية- اليمنية انطلقت في وقت سابق اليوم، برعاية مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض، على أن تستمر حتى السابع من أبريل المقبل، ومن المقرر أن تناقش المشاورات 6 محاور، من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي، كما تهدف إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار في اليمن.