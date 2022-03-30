شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت الأوقاف الإسلامية بأن 81 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، حذر الأسبوع الماضي، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالسماح لجماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى.

وقال حسين - في بيان صحفي - إن ما تشيعه سلطات الاحتلال من مخاوف حول حدوث اضطرابات في شهر رمضان المبارك، ما هو إلا مقدمة لنواياها الخبيثة التي ستنفذها ضد المسجد الأقصى المبارك، مُحذرًا من تداعيات هذه الاعتداءات.

وحمّل الشيخ محمد حسين سلطات الاحتلال الإسرائيلي عواقب هذه القرارات البغيضة التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.