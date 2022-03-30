شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: ملتزمون بمساعدة الإمارات فى الدفاع عن نفسها ضد التهديدات القادمة من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الرباط بالمغرب.

ورحب بلينكن، بحسب البيان، بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لهدنة وقف إطلاق النار في اليمن، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لسلام دائم، مجددا التأكيد على الشراكة الوثيقة بين البلدين واستعرض سبل توسيع وتعميق التعاون واسع النطاق.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الإمارات والشركاء الآخرين بشأن المبادرات التي تم التوصل إليها خلال قمة النقب، ووجه الشكر لولي عهد أبوظبي على دعم دولة الإمارات السخي في استضافة وتسهيل العبور الآمن للأشخاص من أفغانستان، مشيدا بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات إلى كل من أفغانستان وأوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد وصل إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأول الاثنين، في إطار زيارة عمل تختتم اليوم.. وتناولت الزيارة مختلف أوجه التعاون متعدد الأشكال وبحث فتح آفاق جديدة للشراكة في خدمة التنمية والسلم الإقليمي والدولي.