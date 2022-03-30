شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ بعد غد التاسع والعشرين من شهر شعبان، الموافق الأول من شهر أبريل.

وذكرت المحكمة في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)، أنه إتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الجمعة المقبل، راجية ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البرِّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.