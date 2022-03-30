اتفاق ليبى فرنسى على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات بليبيا

القاهرة - سامية سيد - اتفق رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب " فتحي باشاغا " والمبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا " بول سولير "على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا .

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا عبر حسابها على "تويتر"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، إن المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا "بول سولير" أجرى اتصالا مع "باشاغا"، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، مضيفة أن الطرفين اتفقا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحاء ليبيا ، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عبر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 .