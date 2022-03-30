شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربى برئاسة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الدائمة للإعلام العربي اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد، برئاسة رئيسها، الدكتور نبيل جاسم، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي، ضمن الدورة الاعتيادية الـ 96 للجنة.

وتستضيف بغداد اليوم وغدا، اجتماعات الدورة العادية الـ 96 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ 14 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويشارك في الاجتماعات الدول الأعضاء في اللجنة والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة جامعة الدول العربية، ووفد الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي عددا من البنود منها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية والدعم المتواصل لوسائل الإعلام وشبكات الاتصال العربية للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة والمحافظة على طابعها العربي وموروثها الروحي والحضاري الأصيل.

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كما ستناقش اللجنة مسار خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج بتعاون وثيق مع البعثات والمكاتب والمراكز التابعة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن البند الخاص بتحديث الخطة التنفيذية المتعلقة بدور الإعلام العربي في إشاعة قيم التسامح والعيش المشترك ونبذ السلوكيات المتطرفة والتصدي الإعلامي والفكري للإرهاب بكل أشكاله.