شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الأسرى الفلسطينية: كل ذرة تراب ببلادنا مقدسة.. ومصر الداعم الأكبر لقضيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدرى أبو بكر إن الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال يعانون كثيرا إثر الانتهاكات الكبيرة التي تلاحقهم.

وأضاف، خلال كلمته أمام ندوة تحت عنوان "دعم حقوق الأسرى في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلي" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه جاء ليعلنها من مصر التي تمثل أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية أن كل ذرة تراب من أراضي فلسطين هي مقدسة، مؤكدا أن النضال سيتواصل حتى تتاسس الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ليطرح تساؤلات للمجتمع الدولي حول دوره من القضية الفلسطينية.

وأشار إلى الازمة الاوكرانية التي أثارت جدلا كبيرا في العالم، في الوقت الذى يتجاهل فيه المجتمع الدولي جرائم حرب ترتكب في فلسطين.

وتناول أبو بكر إلى حال الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية بين مرضى، ومن بينهم عددا من المصابين بالسرطان، ومقعدين، بالاضافة إلى العديد من الأطفال الذين لم يتجاوزوا 18 عاما وبعضهم 14 عاما.

وأوضح أبو بكر أن هناك محاولات لخلق واقع جديد داخل المعتقلات عبر تشديد الإجراءات عليهم منذ نجاح 6 اسرى من تحرير انفسهم من معتقل جلبوع في سبتمبر الماضي ليتعرضوا بعد إعادة اعتقالهم لانتهاكات بالغة.

وقال إن الأحداث المتواترة داخل السجون تثير قلقا كبيرا لدى فلسطين، في ظل قرارات وتوجهات صريحة للانتقام من الفلسطينيين القابعين داخل سجون الاحتلال.

وأعرب أبو بكر عن شكره لجامعة الدول العربية وأمينها العام احمد أبو الغيط للدعم الكبير الذي يقدمه للقضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، معربا عن تطلعه لتحرير بلاده ليجتمع العرب في القدس العاصمة.