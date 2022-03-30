باحثون: الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وفي إطار الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية "بلوس وان" الشهر الجاري، طور الفريق البحثي بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية تحت رئاسة الباحث هشام حسين منظومة للتنبؤ تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتستطيع تحليل السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى للتنبؤ باحتمالات إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم، وذلك في الفئة العمرية من 35 إلى 50 عاما.



وأكد فريق الدراسة في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في العلوم الطبية أنه تمت تجربة المنظومة الجديدة على 3116 شخصا بالغا أجريت لهم جراحات تنظير قولون خلال الفترة ما بين 2017 و2020.

وذكر الفريق البحثي أن المنظومة الجديدة استطاعت التنبؤ باحتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بدقة أعلى من الوسائل المعمول بها في الوقت الحالي.

ويقول الباحثون إنه "يتعين تطوير هذه المنظومة بشكل أكبر قبل إمكانية البدء في التجارب السريرية على المرضى".