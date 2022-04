هكذا تعثر على هاتفك الآيفون الضائع أو المسروق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

يعد تطبيق Find My على هواتف آيفون هو أفضل حل عند العثور على هاتف آيفون الضائع أو المسروق كما أنه يتيح مساعدة الأصدقاء في العثور هواتفهم، حيث يجمع بين ميزتي Find My iPhone و Find My Friends التي أصدرتها شركة آبل مؤخرا.