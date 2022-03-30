قبل 5 سنوات.. ابتكار علمي يتنبأ بالنوبة القلبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

في فتح علمي جديد ،طوّر باحثون أداة جديدة للذكاء الاصطناعي قادرة على قياس الترسبات في الشرايين التاجية والتنبؤ باحتمالية إصابة المريض بنوبة قلبية في غضون خمس سنوات.



وأوضح باحثون من مركز سيدرز سايناي الطبي، أن الأداة المبتكرة تخضع إلى مزيد من الدراسات للتحقق من دقة النتائج قبل نشرها في العيادات، مشيرين إلى أنها قادرة على إصدار تقرير خلال بضع ثوانٍ مقارنة بما كان يستغرق حوالي 30 دقيقة في السابق، بحسب دورية The Lancet Digital Health.

إلى ذلك، قال كبير الباحثين في الدراسة الجديدة، داميني داي، إنه "يمكن حالياً استخدام برنامج ذكاء اصطناعي لتحديد قياسات الترسبات داخل الشرايين من خلال صور (computed tomography angiography) CTA في خمس إلى ست ثوانٍ."

وتعد نتائج الدراسة الجديدة بتطبيقات مستقبلية واعدة للذكاء الاصطناعي في مجال تحليل التصوير التشخيصي بسرعة لتقديم تقارير مخاطر فورية للمرضى وفق العربية نت.

في حين أعرب دكتور داي عن تفاؤله بإمكانية تنفيذ هذه الأنواع من أدوات الذكاء الاصطناعي في تدفقات العمل السريرية الحالية للمساعدة في اتخاذ قرارات العلاج التي يتخذها الأطباء والمرضى.

ووصف موقع "نيو أتلس" الذي نشر الدراسة كذلك، بأنها عرض مثير للمستقبل المحتمل للطب.

وقال إنه مستقبل حيث يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحليل التصوير التشخيصي بسرعة لتقديم تقارير مخاطر فورية للمرضى.