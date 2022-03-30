شاشة ألعاب منحنية جديدة من شركة جيجابايت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة جيجابايت عن إطلاق شاشة الألعاب M32UC المنحنية الجديدة.



وأوضحت الشركة التايوانية أن شاشة الألعاب الجديدة تمتاز بلوحة VAقياس 31.5 بوصة وبدقة وضوح (3840 x 2160 بيكسل) UHDوبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز.

وعند استعمال منفذ DisplayPort 1.4 فإنه يمكن عرض الصورة بمعدل تنشيط يبلغ 160 هرتز مع دعم تقنية FreeSync Premium Proمن شركة AMD.

وتمتاز الشاشة المنحنية 1500R بزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية وتصل درجة السطوع بها إلى 350 قنديلة/م2 مع دعم معيار VESA DisplayHDR400، كما أنها تتمتع بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 123 ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 93% ونسبة التباين 3000:1.

وتشتمل شاشة الألعاب الجديدة من جيجابايت على العديد من منافذ التوصيل ومنها اثنين من منافذ HDMI 2.1 ومنفذ USB-Cومنفذ USB 3.2وثلاثة منافذ USB 3.2وكذلك منفذ سماعة الرأس 3.5.

وإلى جانب مفتاح KVM توفر الشاشة العديد من المزايا مثل Aim Stabilizer Sync وBlack Equalizer وCrosshairوHDMI CEC، مع إمكانية ضبط حامل الشاشة من حيث الإمالة.

وكانت شركة BOE قد أعلنت خلال الشهر الماضي عن تطوير أسرع شاشة ألعاب في العالم؛ حيث يزيد معدل تحديث الصورة على 500 هرتز، في حين يبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية.

وأوضحت الشركة الصينية أن شاشة الألعاب الخاصة بها تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة وضوح Full HD، مشيرة إلى أن الشاشة تتلقى إشارات الصورة عبر منفذ eDisplayPort.

وهناك تنافس محتدم بين شركات الإلكترونيات على لقب أسرع شاشة ألعاب في العالم.

وجيجابايت (GigaByte) هي شركة مقرها تايوان تعمل في مجال تصنيع أجهزة الحاسوب والمنتجات للوحات الأم. وتعد الشركة متدوالة علنيا في بورصة تايوان.

وبالإضافة إلى تصنيع اللوحات الأم ودعم استضافة معالجات أدفانسد مايكرو دفايسز وإنتل فإنها تقوم بدعم بطاقات العرض إيه تي أي وإنفيديا.

وتشمل المنتجات الثانوية في الشركة أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأقراص الضوئية، وشاشات الكريستال السائل ولوحات المفاتيح، ومكونات التبريد، والهواتف المحمولة، ومعدات الربط الشبكي، وإمدادات الطاقة (UPS) و منظمات الطاقة.