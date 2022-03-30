شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء حمارشة.. من هو منفذ هجوم بنى براك و رامات جان فى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل ضياء حمارشة، منفذ الهجوم الذى وقع فى منطقتى "بنى براك" و"رامات جان" فى تل أبيب.

فمن هو ضياء حمارشة ؟

ولد ضياء حمارشة عام 1995، ويبلغ من العمر 27 عاما، وهو من بلدة يعبد فى مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كما انه

أسير محرر كانت سلطات الاحتلال اعتقلته عام 2013، وقد منعته من دخول إسرائيل بعد خروجه من المعتقل.

وكانت قناة كان العبرية نسبت إلى الشرطة الإسرائيلية قولها إن ضياء حمارشه منفذ العملية أطلق النار على سيارة في شارع هرتسل في بني براك، ثم انتقل لمحطة وقود، وواصل نحو رمات جان وهناك أطلق النار على شرطي إسرائيلي، ونسبت القناة إلى رئيس بلدية بني براك قوله للإسرائيليين "ابقوا في منازلكم ولا تخرجوا".

وقالت صحيفة معاريف، إن وزير الدفاع بيني جانتس يجري حاليا تقييمًا أمنيًا للوضع بعد عملية بني براك بتل أبيب بحضور رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات.

ووصل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إلى مكان عملية إطلاق النار في بني براك بتل أبيب.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن المستوطنين في بني براك هاجموا وزير الأمن الداخلي بارليف ووجهوا له الشتائم احتجاجًا على ما وصفوه بالتقصير الأمني في أعقاب عملية إطلاق النار.