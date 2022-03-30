شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يفتتح منتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن أعمال قمة الحكومات بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، فى افتتاح أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، الذى يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى، بالتعاون بين وزارة التطوير الحكومى والمستقبل بدولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط ألقى كلمة أشاد فى مستهلها بالتجربة الإماراتية الناجحة لرفع كفاءة الإدارة الحكومية، وأكد أهمية الادارة الحكومية باعتبارها قاطرة نجاح لأى مشروع نهضوى، وأشار إلى أنه خلال الأزمات يلجأ الأفراد إلى الحكومات كما حدث فى الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة كورونا.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط اشاد بالدور الذى لعبته الإدارة الحكومية فى الدول العربية منذ بداية جائحة كوفيد 19، حيث أثبتت نجاحها في الحد من انتشار مخاطر الجائحة.

وقال أبو الغيط إن الجائحة فرضت على الحكومات إعادة النظر فى أولوياتها لتطوير سياسات وطنية لبناء القدرات ومجابهة الكوارث.

كما أشار إلى أهمية الاستعداد لمجابهة الأزمات القادمة من خلال الاستشراف وبناء القدرات والمرونة فى الأداء والابتكار.