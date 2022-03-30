شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية وصحو فى الإمارات ومائل للحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الأربعاء، فى السطور التالية: السعودية: السعودية: توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية ، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من منطقتي تبوك وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير ، الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

الأمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي يكون رطبا ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.