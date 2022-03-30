باحثون: جفاف العين علامة على الإصابة بمتلازمة شوغرن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن "متلازمة شوغرن" تندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز المناعة بسبب خلل فيه، الغدد الدمعية، واللعابية، والمخاطية في الجسم، إلى جانب المفاصل والعضلات، والأعصاب، والرئة، والكلى، والكبد، والبنكرياس، والمعدة، والمخ.



وأوضح المركز أن أعراض هذه المتلازمة جفاف العين والفم، وربما أيضاً جفاف المهبل والإرهاق والاكتئاب، وقلة التركيز، ومشاكل الجهاز الهضمي، والعضلات والمفاصل، واضطراب الدورة الدموية في الأصابع.

وتتمثل عواقب المتلازمة في تلف الأعضاء الداخلية أو الأوعية الدموية وفقدان السمع وقرحة القرنية، وورم الغدد الليمفاوية الخبيث.

ويمكن مواجهة جفاف العين بقطرات العين، ويمكن تخفيف متاعب المفاصل والعضلات بالمسكنات، في حين يمكن اللجوء إلى الأدوية المثبطة لجهاز المناعة ضد متاعب أعضاء الجسم والأوعية الدموية.