احذر.. عسل النحل يهدد الرُضع بالتسمم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين من إعطاء الرضيع عسل النحل بإضافة ملعقة منه إلى مشروبه أو وضعه على اللهاية، لأنه قد يصيبه بالتسمم.



وقالت الرابطة إن عسل النحل، شأنه في ذلك شأن شراب القيقب أو الذرة، يحتوي على بكتيريا تشكل خطراً على حياة الرضع.

وتتمثل أعراض تسمم الرضع في صعوبات التنفس مع صوت صفير وشخير وصعوبات في المص والبلع وسيلان اللعاب من الفم، وانقباض بؤبؤ العين، بشكل متأخر عند التعرض للضوء، والإمساك.

ويجب الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، لحاجة الرضيع إلى العناية الطبية المركزة.