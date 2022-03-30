ما هو خطر التدخين على الرضاعة الطبيعية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية من التدخين أثناء الإرضاع الطبيعي، حيث يمكن أن يصل النيكوتين والعديد من المواد الضارة الأخرى في السجائر إلى لبن الأم، ومنه إلى جسم الرضيع.



وأضافت المجلة أن النيكوتين قد يصل أيضاً إلى لبن الأمهات غير المدخنات، إذا كن يعشن مع مدخنين، ويتعرضن لدخان السجائر.

وتتمثل الآثار السلبية للتدخين على الرضيع في عجزه عن الرضاعة الجيدة، فضلاً عن إصابته بالاضطراب وميله إلى القيء وشعوره بمغص في البطن، وكذلك نموه بصورة غير كافية.

كما يتسبب تدخين الأم أيضاً في اضطراب نوم الرضيع، ونقص إدرار اللبن وضعف الرضاعة لدى الأمهات المدخنات بتأخر تدفق اللبن من الثدي ومن قلة كميته مقارنة مع غير المدخنات.

وكلما زادت شراهة التدخين لدى هؤلاء الأمهات، تتضاءل كمية اللبن لديهن، ويتوقفن عن الرضاعة مبكراً