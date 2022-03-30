دراسة: أدوية الليثيوم تقلل خطر الإصابة بالخرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة جديدة إن أدوية الليثيوم تقلل خطر الإصابة بالخرف فوق الـ 50. وتوصف هذه الأدوية عادة للمصابين باضطراب ثنائي القطب، وتوجد أدلة على أن الليثيوم يعطل عمل إنزيم ينشط مرض الزهايمر.



وأجريت الدراسة في جامعة كامبريدج ببريطانيا، وقارن فريق البحث بيانات صحية لـ 548 مريضاً وصف لهم الليثيوم مع بيانات 29070 شخصاً لم يتناولوا الدواء.

وكان متوسط أعمارهم عند بداية المقارنة 50 عاماً، وغطت السجلات الصحية بياناتهم حتى متوسط 74 عاماً.

وحسب مجلة "بلوس ميديسن" أظهرت النتائج أن تناول دواء الليثيوم يقلل خطر الإصابة بالخرف بـ 44%.

ورغم أن الدراسة صغيرة، إلا أنها ليست الأولى التي تشير إلى العلاقة بين أدوية الليثيوم وتراجع خطر الخرف والزهايمر، بتثبيط إنزيم GSK3.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تتزايد حالات الخرف حول العالم بـ 10 ملايين إصابة كل عام، وذلك جزئياً بسبب الشيخوخة، لأن خطر الإصابة بالخرف يزيد مع تقدم العمر.

وتقترن هذه الزيادة مع كلفة عالية للرعاية الصحية والاجتماعية. ويعتقد العلماء أن تأخير ظهور الخرف 5 أعوام فقط يمكن أن يقلل من انتشاره، ومن تأثيره الاقتصادي بنسبة تصل إلى 40%.