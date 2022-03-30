شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب الثعلبة.. وطرق استعادة نمو الشعر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يعتبر فقدان 50-100 شعرة يوميًا أمرًا طبيعيًا، ولكن أي شيء أكثر من ذلك يمكن أن يكون علامة على تساقط غير طبيعي للشعر ويمكن أن ينتج عن داء الثعلبة.



ويمكن أن تؤثر الثعلبة بسرعة على ثقتك بنفسك، لكن العلاج المناسب يمكن أن يساعد في التخلص من هذه المشكلة.

التعرف على أنواع الثعلبة

الثعلبة تصف الصلع بشكل عام، ولكن هناك أنواع عديدة من الثعلبة. ومن المهم فهم خصائص الثعلبة الشائعة والحصول على التشخيص المناسب لإيجاد علاج فعال لتساقط الشعر. وهناك نوعان من أكثر أنواع الثعلبة شيوعًا، هما الثعلبة الأندروجينية والثعلبة البقعية.

الثعلبة الأندروجينية

الثعلبة الأندروجينية، غالبًا ما تسمى الصلع الذكوري، هي النوع الأكثر شيوعًا. ويمن أن تؤثر على الرجال والنساء، لكن جنسك قد يحدد الأعراض. ويمكن أن يؤثر الصلع الذكوري على الرجال في وقت مبكر من سن المراهقة أو العشرينات. ويبدأ بتراجع خط الشعر، كما يبدأ الشعر في الجزء العلوي من الرأس في الترقق. وقد يتطور الصلع الذكوري إلى صلع كامل في الرأس.

وعلى الرغم من أنه يطلق عليه غالبًا الصلع من النمط الذكوري، إلا أن ذلك لا يعني أن الصلع الوراثي يؤثر فقط على الرجال. ويمكن أن تعاني النساء من الصلع الأنثوي، والذي يظهر بشكل عام عند النساء في الأربعينيات من العمر أو أكبر. ويتميز بتخفيف الشعر عبر فروة الرأس، خاصة حول تاج الرأس.

الثعلبة البقعية

الثعلبة البقعية هي نوع من الثعلبة يمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر، حتى الأطفال. داء الثعلبة هو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه جهازك المناعي بصيلات شعرك. وعادة ما ينتج عنه تساقط شعر غير مكتمل في رأسك. عادة ما تكون البقع الصلعاء الناتجة عن داء الثعلبة مستديرة.

الأسباب الشائعة للثعلبة

نظرًا لوجود عدد من أنواع الثعلبة، فهناك أيضًا عدد من الأسباب:

الثعلبة الأندروجينية

تحدث الثعلبة الأندروجينية بسبب الوراثة. ويتبع هذا النوع من تساقط الشعر نمطًا يمكن التنبؤ به، وإذا كان لديك تاريخ عائلي لتساقط الشعر ، فمن الأرجح أنك ستصاب به.

ولسوء الحظ، لا يمكنك تغيير التركيب الجيني الخاص بك. لكن هذا لا يعني أن عليك تحمل تساقط الشعر. يمكن للعلاجات، مثل المينوكسيديل والفيناسترايد، أن توقف تساقط الشعر من التدهور.

الثعلبة البقعية

غالبًا ما تظهر الثعلبة البقعية فجأة. على عكس الثعلبة الأندروجينية، فهي ليست ناتجة عن عوامل وراثية. إنها حالة من أمراض المناعة الذاتية التي تحفز جهاز المناعة لديك لمهاجمة بصيلات الشعر.

ليس من الواضح سبب تطور داء الثعلبة. في حين أنه يمكن أن يؤدي إلى الصلع الكامل، إلا أنه نادر الحدوث. وفي الواقع، يجد 90٪ من المصابين بالثعلبة البقعية أن شعرهم ينمو مرة أخرى في غضون بضع سنوات. ويمكن أن يقلل العلاج بالكورتيكوستيرويدات أو العلاج المناعي الموضعي من تساقط الشعر الناجم عن داء الثعلبة.

عوامل اخرى

قد يكون تساقط الشعر أسوأ بالنسبة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم. في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي الظروف الهرمونية إلى تساقط الشعر. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي متلازمة المبيض المتعدد الكيسات إلى تساقط الشعر عند النساء.

طرق استعادة نمو الشعر

المكملات الغذائية

لا توجد صلة معروفة بين نقص الفيتامينات وداء الثعلبة. ومع ذلك، فإن تناول مكملات نمو الشعر يمكن أن يساعد بالتأكيد في التأكد من أن شعرك ينمو بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

استخدم شامبو وبلسم لطيف

قد تساهم المنتجات التي تستخدمها لغسل شعرك في الإصابة بالثعلبة البقعية، لذا فإن الحد من الاستجابة الالتهابية من جسمك عن طريق تقليل تعرضك للمواد الكيميائية القاسية يمكن أن يكون علاجًا آخر للثعلبة البقعية. يتم تحميل العديد من أنواع الشامبو والبلسم بمكونات معروفة بتسببها في تهيج البشرة الحساسة، بدلاً من ذلك، اختر شامبو وبلسم مصنوعين من مكونات تعزز النمو الطبيعي.

تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس

نظرًا لأن الدم يجلب الفيتامينات والمعادن التي تتناولها إلى بصيلات شعرك، فإن وصول المزيد من الدم إلى بصيلات شعرك يعني أنها ستتلقى المزيد من العناصر الغذائية التي تحتاجها لنمو شعر صحي جديد.

الحد من التوتر

تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن التوتر يمكن أن يكون عاملاً في الإصابة بداء الثعلبة، لذلك قد يقلل علاج داء الثعلبة من مستويات التوتر لديك. وهناك العديد من الطرق للتخلص من التوتر والقلق، لذا سيتعين عليك التجربة ومعرفة أفضل ما يناسبك.

وضع كريم واقي من الشمس

تتمثل إحدى الوظائف البيولوجية الرئيسية لشعرك في حماية فروة رأسك من أضرار أشعة الشمس. ومع تساقط الشعر من داء الثعلبة، قد تتعرض فروة رأسك للأشعة فوق البنفسجية، والتي لا تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تزيد من صعوبة نمو الشعر مرة أخرى. ولحماية فروة رأسك، استخدم واقي شمس مناسب.

تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات

يمكن أن تؤدي الأطعمة السكرية والكحول والأطعمة المصنعة إلى حدوث استجابة التهابية في الجسم. ويعتقد بعض الناس أيضًا أن التخلص من الحساسية الغذائية الشائعة مثل المكسرات والغلوتين ومنتجات الألبان يمكن أن يساعد في تقليل الاستجابة المناعية في جسمك. وبالتالي، قد يكون اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات مع القليل من السكر المضاف وخالي من الكحول بمثابة علاج للثعلبة البقعية.

الزيوت الأساسية

من المعروف أن بعض الزيوت الأساسية لها خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تعمل كعلاج للثعلبة البقعية. وقد يكون زيت اللافندر مفيدًا بشكل خاص في تشجيع نمو الشعر. ويعزز زيت اللافندر أيضًا الاسترخاء والشعور بالهدوء، مما قد يساعد في تقليل التوتر. إكليل الجبل هو زيت أساسي آخر يُعتقد أنه يساعد في نمو الشعر. أشارت دراسة أجريت عام 2015 إلى أن زيت إكليل الجبل كان فعالاً في تشجيع إعادة نمو الشعر. ويمكن أن يساعد استخدام أحد هذه الزيوت العطرية أو كليهما أثناء تدليك فروة رأسك في إعادة نمو الشعر بعد الإصابة بالثعلبة.