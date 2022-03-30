شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرتا تفاهم بين الكويت وفرنسا حول توطيد العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير خارجية الكويت الدكتور الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرة الفرنسي جان إيف لودريان، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها والتنسيق المشترك بينهما بالإضافة إلى التوقيع على مذكرتين تفاهم حول توطيد العلاقات بين البلدين.

وتضمنت جلسة المباحثات الثنائية تناول حزمة من الموضوعات منها الاتفاق مع الجانب الفرنسي على الاستمرار في العمل لزيادة استقرار المنطقة وتخفيف أثار الحرب في أوكرانيا على أوروبا والشرق الأوسط والعالم.

كما تطرقت المباحثات للدور الفرنسي في حل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولة على حدود 4 يونيو 1967 وحل الدولتين لإحلال السلام بالمنطقة بالإضافة إلى الدور الفرنسي في ليبيا ومحاربة الإرهاب في العراق وسوريا والصحراء والساحل والتوصل إلى اتفاق حول الأزمة اللبنانية والحرب الأوكرانية الروسية.

يشار إلى أن وزير خارجية فرنسا وصل إلى الكويت في زيارة رسمية للكويت أمس الاثنين تستغرق يومين التقى خلالها بولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح.