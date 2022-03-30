شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية البحرين وأذربيجان يبحثان سبل تطوير التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على هامش مشاركته بمؤتمر برلين الدولي للطاقة، مع وزير خارجية أذربيجان جيحون بيراموف، علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات التي من شأنها توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه تم - خلال اللقاء - مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.