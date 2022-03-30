شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ولوكسمبورج يبحثان إمكانية رفع العقوبات الأوروبية عن الخطوط الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع وزير خارجية دوقية لوكسمبورج جان إسلبورن، إمكانية رفع العقوبات الأوروبية عن الخطوط الجوية العراقية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "حسين استقبل جان إسلبورن وزير خارجية دوقية لوكسمبورج، حيث استعرض الجانبان ملفات العلاقات الثنائية، وملف الجالية العراقية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

‎ وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية، والجهود المبذولة من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن بحث إمكانية رفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، فيما وعد وزير خارجية لوكسمبورج بالعمل على رفع هذه العقوبات، واقترح اعتماد سفارة دوقية لوكسمبورج لدى أبوظبي لتمثيل لوكسمبورج بصورة غير مقيمة لدى العراق.

‎ وبينت الوزارة، أن الجانبين تطرقا إلى موضوع الهجرة وأهمية تعاون الدول في هذا المجال، وأشار جان إسلبورن إلى أن لوكسمبورج تستضيف حوالي ألف مواطن عراقي، معربا عن استعداده للتعاون مع العراق في هذا المجال خاصة وأن لوكسمبورج ترأس مبادرة لتوحيد سياسات الهجرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.