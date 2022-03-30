شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد حرص السودان ودعمه لترسيخ السلام في جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص السودان والتزامه بتحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان.

ووجه البرهان، خلال لقائه مع مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، بتسريع عملية فتح المعابر الحدودية بين البلدين، لتسهيل انسياب الحركة التجارية.

وقال المستشار توت قلواك، في تصريح صحفى، إن اللقاء تناول كل القضايا المتعلقة بالسلام في دولتي السودان وجنوب السودان، كما استعرض نتائج المشاورات التي أجرتها دولة جنوب السودان مع الضامنين، بشأن تنفيذ اتفاق جوبا المنشط للسلام.

وأكد قلواك التزام حكومة الجنوب وأطراف السلام بتحقيق السلام، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن في دولة جنوب السودان ينعكس إيجابيا على مجمل الأوضاع في السودان والعكس صحيح، مما يساهم في النهضة والتنمية في البلدين.