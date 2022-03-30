شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية: مشاورات لمواجهة تحديات حرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن العالم يشهد تغيرات سريعة وكبيرة ما يخلق تحديات جمة سياسية واقتصادية ونتائج تترب على ما يحدث بالساحة العالمية.

وأضاف السفير حسام زكى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن التداعيات الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية تطال عددٍ من الدول العربية، وأن هناك مشاورات من المتوقع أن تكون ممتدة بين الدول العربية على مختلف المستويات للوقوف على هذه التداعيات، وكيف يمكن للعرب التضامن فى مواجهة تلك التحديات.

وأوضح أن الوضع به سيولة حتى هذه اللحظة، ولابد أن ننتظر حتى تتضح الأمور للتعرف على أثر هذه الأحداث على أمن العالم العربى واقتصاديات دولنا، ونأمل أن تسير الأمور فى إطار يمكن احتوائه وألا تستمر العمليات العسكرية فى أوكرانيا إلى مدى أبعد من هذا.