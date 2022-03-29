الاتحاد الأوروبى: تمكين تونس من الحصول على قرض ميسر قيمته 1.5 مليار يورو

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار أوليفير فارهيلي، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم تونس ،وتمكينها من الحصول على قرض ميسّر قيمته 1.5 مليار يورو .

وقال فارهيلي - في تصريحات صحفية ، اليوم الثلاثاء،عقب توقيعه اتفاقية مع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد - إنّه سيتمّ دعم قطاع البيئة والتنمية المستدامة بمبلغ قيمته 55 مليون يورو، موضحا أنه سيتمّ دعم المواد الغذائية، خاصّة بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت في نقص السلع في كافة أنحاء العالم.



وكان فارهيلي التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم بقصر قرطاج ، حيث أكد حرص الاتحاد الأوروبي على توثيق علاقات الشراكة والتعاون الصلبة التي تجمعه بتونس في شتى المجالات، مشددا على استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة توفير الدعم السياسي والاقتصادي لتونس والتشجيع على الاستثمار فيها، فضلا عن الوقوف إلى جانبها ومساندتها في تنفيذ جملة الإصلاحات الكبرى التي تعتزم القيام بها.