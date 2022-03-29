ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية الأمريكى في الرباط تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

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القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي يبحث مع أنتونى وزير خارجية الأمريكى في الرباط تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أنه لا مؤشرات على جدية روسيا خلال المفاوضات مع أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مستعدة لدعم الاتفاقات المحتملة بين موسكو وكييف في ما يتعلق بضمان أمن أوكرانيا، متابعا: ستترك الولايات المتحدة أوكرانيا للحكم على ما إذا كان هناك تقدم حقيقي في المفاوضات مع روسيا، وما إذا كانت موسكو تتصرف بحسن نية، متابعا: بالنسبة للمفاوضات، سأعطي لشركائنا الأوكرانيين الحق في تحديد ما إذا كان هناك تقدم حقيقي، وما إذا كانت روسيا تقوم بدور ذي مغزى.

وتابع أنتونى بلينكن: هناك ما تقوله روسيا وما تفعله، نحن نركز على الأخير، ولم أر أي شيء من شأنه أن يشير إلى أن هذه المفاوضات تتحرك بطريقة فعالة، على الأقل لم نشهد دلائل على الجدية الحقيقية من جانب روسيا، لكن في حال توصلت أوكرانيا إلى قرار يؤكد أن هذه المفاوضات جيدة فنحن نؤيدها، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مستعدة لدعم الاتفاقات المحتملة بين موسكو وكييف في حال أقرها الجانبان.