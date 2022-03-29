شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء تونس تشيد بدعم كندا لبلادها خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن مع سفير كندا بتونس باتريس كوزينو سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين بلادها وكندا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، لاسيما في ظل التحديات التي يفرضها الظرف العالمي الصعب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الاقتصادية على كل بلدان العالم وخاصة الدول النامية.



وأشادت بودن - خلال اللقاء الذي عقد بقصر القصبة بوقوف كندا إلى جانب بلادها وخاصة خلال فترة انتشار وباء كورونا عن طريق منظومة الوصول العالمي للقاحات كورونا (كوفاكس) وتقديمها المساعدة الصحية لتمكين تونس من تجاوز الظرف الصعب، مؤكدة ضرورة العمل على تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ودعم تصدير زيت الزيتون ومنتجات الصناعات التقليدية وتوريد الحبوب.



وذكر مجلس الوزراء التونسي - في بيان - أن نجلاء بودن استعرضت جملة الإصلاحات التي وضعتها الحكومة والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح المالية العامة وتحفيز الاستثمار.



وفي السياق، أكد السفير الكندي حرص بلاده على تطوير التعاون في المجال الزراعي والتعليم العالي، مستعرضا المبادرات الكندية في مجال الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ودعم القطاعات والحرف الصغرى، مؤكدا دعم بلاده لتونس في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي واستعدادها للوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق.