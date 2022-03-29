شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين وقوات أمن الحج والعمرة يبحثان آلية تفويج المصلين للمصليات المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى مع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المستجدات والتطورات وآلية تفويج المصلين للمصليات المحددة فى مواقع المسجد الحرام كافة، والمعتمرين من صحن المطاف إلى الأدوار العلوية للمسعى، بما يحقق توزيع الكثافة على الأدوار، ويحقق انسيابية الحركة.

وأوضح وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن هذه الخطة تعد امتدادا للتعاون السابق والخطط المتبعة والتي توفر السكينة والطمأنينة في نفوس قاصدي المسجد الحرام، تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر في خدمة المسجد الحرام.

من جانبه، أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبد الله البسامي أهمية استمرار وتعزيز التعاون فيما يخدم ضيوف الرحمن.