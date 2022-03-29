شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام العربى تبحث فى بغداد سبل مراقبة المحتوى الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت اللجنة الدائمة للإعلام العربى، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة العراقية بغداد، سبل مراقبة المحتوى الرقمي والتشريعات المرتبطة بذلك.

وقال نصر الدين أحمد محمد خالد وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالسودان ورئيس الفريق الضريبي الرقمي التابع إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي- في تصريح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن المجتمعين تناولوا بيانات المحتوى الرقمي والتشريعات المرتبطة بذلك وسبل المتابعة والمراقبة لحماية قيم المجتمع العربي والعمل للحد من المحتوى الضعيف، فضلا عن التعامل مع المواقع العالمية المختلفة المقدمة للخدمات السمعية والبصرية، وذلك عبر لجنة فنية تتبع للجنة الدائمة للإعلام العربي التابعة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأعرب خالد عن تطلعات المجتمعين بالخروج بتوصيات مفيدة تخدم الدول العربية إعلاميا واقتصاديا وعلميا، موضحا أن التوصيات سترفع إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي.