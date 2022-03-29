شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية حرصت على المشاركة بالقمة العالمية للحكومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هناك تركيز كبير في المشاركة في القمة العالمية للحكومات فى دبى، ولكن أيضا في المنتديات التي عقدت على هامشها.

وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريحات صحفية، أن القمة ترتكز على دور الحكومات في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والشبابية وما يتعلق بالمرأة وغيرها من المجالات التي أصبحت تهم الجميع خاصة في مرحلة ما بعد كورونا.

وأشارت إلى قضايا البيئة والمناخ والسكان، والتي أصبحت بمثابة قضايا هامة على الاجندة العالمية، وكذلك مسألة الطاقة والتي تجاوز الاهتمام بها النطاق العربي إلى النطاق العالمي.