شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: المنطقة تواجه مخاطر عديدة وينبغى على الجميع الوفاء بتعهداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، "نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة"، مشيرا إلى أن دول الخليج نفذت المطلوب منها فى تلك المسألة لكن ينبغى على الآخرين الوفاء بتعهداتهم.

وأوضح خلال مشاركته فى القمة العالمية للحكومات: إن موقف السعودية، كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات، لافتا إلى أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة.

وأضاف أنه: "لا شك إنه في حالة تأثر أمن الإمدادات فإنه سيؤثر ذلك على الاقتصاد وسيؤثر أيضا على الاقتصاد العالمي".

وأوضح أن "روسيا تنتج نحو 10 ملايين برميل نفط يوميا، ما يشكل قرابة 10% من الاستهلاك العالمي، وهي مساهمة كبيرة".

وقال"بالنسبة لأوبك+ فالجميع ينحون السياسة جانبا، وإنه إذا لم نقم بهذا فلن نستطيع التعامل مع الكثير من الدول المختلفة في أوقات"مضيفا أنه لولا "أوبك+" لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة على الرغم من التقلبات الحالية، وإن الأمر كان ليكون أسوأ.