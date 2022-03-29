شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي: إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إن ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الفرنسي بشأن حقل الدرة المقصود فيه هو مفاوضات الجرف القاري باعتبارها مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث.



وأكد الشيخ أحمد الناصر - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص مشيرا إلى أن للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.

