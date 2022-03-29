شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب حرب أوكرانيا سيكلفنا 1,7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب حرب أوكرانيا سيكلف البلاد 1,7 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، إنه تم قتل نحو 600 من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، مشددا على أن القوات المسلحة الروسية ستستمر في تنفيذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كل أهدافها، نقلا عن تقارير إعلامية.

كان شويجو أعلن، الثلاثاء، أن أوكرانيا لم تعد تملك قوات جوية.

وقال وزير الدفاع الروسي، فى تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن روسيا سترد بشكل مناسب إذا قدم الناتو خطط إمداد ودفاعات جوية لأوكرانيا.

وقال مسؤولون فى الحكومة الأوكرانية وممثلون عن شركة الاتصالات الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرتيليكوم) إنها شهدت انقطاعا في خدمة الإنترنت بعد أن تعرضت لهجوم إلكترونى قوى.

وهذه أحدث واقعة ضمن هجمات وعمليات تسلل إلكتروني تعرضت لها شبكة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أواخر فبراير.

وقال يورى شيخول رئيس هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات "اليوم شن العدو هجوما إلكترونيا قويا على البنية التحتية التقنية لأوكرتيليكوم، وتم صد الهجوم ولدى الشركة الآن القدرة على البدء في إعادة خدماتها للمشتركين".