شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا لاستكمال التفاوض لإقامة الاتحاد الجمركى العربى الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع ( 44 ) للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة برئاسة مدير إدارة التعريفة والقيود بهيئة الزكاة والضريبة والدخل السعودية مشعل بن إبراهيم التويجري؛ وبمشاركة ممثلى ادارات الجمارك فى الدول العربية .

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية دكتور بهجت ابو النصر "بان لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة اجتماعها (44) يشارك فيه وفود الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تتفاوض على إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أبو النصر فى تصريح له على هامش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين " أن لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة تعتبر هي اللجنة المعنية بتوحيد الرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي وهي تقوم الآن بالتفاوض على هذا الموضوع، وتنقسم أعمال اللجنة إلى جزئين الجزء الأول هي توحيد التفريعات الوطنية لجدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة (وتم إنجاز هذه المهمة)، والجزء الثاني هو توحيد الرسوم الجمركية العربية الموحدة أمام العالم الخارجي.

وأكد أبو النصر" اللجنة قامت خلال الاجتماعات الماضية بالانتهاء من توحيد مسميات جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وتسهيلاً لمرحلة التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية العربية الموحدة قامت الأمانة العامة بإعداد قاعدة بيانات تحتوي على الرسوم الجمركية المطبقة لكل دولة بالإضافة إلى الرسوم المثبتة لتلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية (وهي معروضة على أعمال اللجنة)، حتى يتم وضع صورة واضحة أمام الدول الأعضاء أثناء عملية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية بالوضع الراهن لكل بند جمركي.

وأوضح أبو النصر أنه معروض على اللجنة تحديث جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة وفقاً للنظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية لعام 2022، كما سيعرض عليها نتائج الاجتماع الأول للسلع الممنوعة والمقيدة والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة يومي 28 و29 نوفمبر 2021.