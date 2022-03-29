شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى أمين عام مجلس التعاون الخليجى على هامش قمة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بنايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها الثامنة التي تحتضنها مدينة دبي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام أشاد في بداية اللقاء بالدور الذي يلعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، وأثنى على مستوى التعاون بين المنظمتين.

وأفاد المصدر، أن اللقاء تناول مستجدات جهود حلحلة الحرب اليمنية التي أدى استمرارها الى مأساة انسانية حقيقية، إذ استنزفت طاقات طرفي النزاع، و أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة، و قد أكد الطرفان على أهمية حث اليمنيين على العودة إلى طاولة المفاوضات و إعادة بعث مسار الحوار للتوصل لحل سياسي ينهي الازمة، منبهين ان الحرب - في حال عدم إيجاد حل لوقفها- ستستمر لسنوات أخرى قادمة يخسر فيها الجميع . و في هذا الصدد أطلع نايف الحجرف ابو الغيط على مضمون مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج لدعوة الأطراف اليمنية للحوار المقرر عقده في مقر أمانة مجلس التعاون بالرياض.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول القضية الفلسطينية وسبل دعم صمود الشعب الفلسطينى، كما تناول ملفات المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرات الأزمة الأوكرانية على مجمل الأوضاع العالمية.