شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية معتدل بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية

أكد مركز الأرصاد الجوي في المملكة العربية السعودية، استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية تمتد الى أجزاء من مناطق نجران، عسير والباحة. في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة. كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة".

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والاوسط

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً معتدل الحرارة وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق نهاراً.

وأشار المركز إلى اعتدال درجة الحرارة بوجه عام وبينما تبقى السماء غائمة جزئيا على بعض المناطق نهاراً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س، فيما يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

البحرين



قالت وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس المملكة اليوم معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، وبارد نسبيا خلال الليل

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 20 إلى 25 عقدة وتصل من 28 إلى 33 عقدة أحيانا

الكويت

أفادة إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، أن طقس اليوم ليلا مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

أما نهارا فهو دافئ والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار .