شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تقصر الحضور لصلاة الجماعة والتراويح على الملقحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العُليا العمانية المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، اقتصار الحضور لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح على المتلقين للقاح (كوفيد-19)، ومنع دخول غير المحصنين، بمن فيهم الأطفال دون سن الثانية عشرة.