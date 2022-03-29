شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: على العالم العربى التفكير لإيجاد آلية للشراء الجماعى للغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة أجرت تعديلا منذ عام 2005 يسمح يحق التصويت على قضايا مهمة بأغلبية الثلثين ولكن نحن دائما نحرص ونسعى للتوافق حتى لا يكون هناك احتدام والتوافق لا يشترط فيه كامل الإجماع لكنه بإمكان دولة او اثنين او ثلاثة اعلان تحفظهم ويتم الإبلاغ بذلك كتابة والسؤال هنا هل لدينا إرادة فى تحديد خياراتنا والمضى فى الطريق مهما كانت العوائق وقدرتنا على فرض وجهة نظرنا.

وأشار إلى أهمية موضوع أسعار الغذاء خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية فالعالم العربى أصبح عليه ان يفكر فى آلية لشراء الغذاء الجماعى وتوزيعه.

بمعنى اذا العراقً ومصر ولبنان وتونس يستوردون القمح فمن الممكن أن مجد آلية للتفاوض ككتلة خاصة أن أوكرانيا ستحرج من قائمة الدول المصدرة وروسيا تحت ضغط لذل سنضطر للتوجه لبلدان تبيع بأسعار أعلى كثيرا.