شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيًا، فى حملة مُداهمات واسعة النطاق بمُحافظات الضفة الغربية المُحتلة، واستدعت طفلا مقدسيًا للتحقيق.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال سبعة مواطنين فلسطينيين من مُحافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة، وفلسطينيين اثنين من مُحافظة جنين الواقعة إلى الشمال من نابلس، واثنين آخرين من محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة والقريبة من نابلس.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين من مُحافظة طوباس، من ضمنهما الأسير المُحرر منصور مصطفى بني عودة (33 عاما). وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين وتستجوب ذويهم من حين إلى آخر من باب التضييق عليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، واثنين آخرين من محافظة سلفيت وبيت لحم.

واستدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طفلا من مدينة القدس المحتلة، للتحقيق معه.

وتسلم الطفل عدي الحداد (12 عامًا) بلاغا للتحقيق معه، بعد اقتحام منزل ذويه في البلدة القديمة بالقدس المُحتلة.