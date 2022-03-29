شكرا لقرائتكم خبر عن وعود أوروبية بإلغاء العقوبات على الخطوط الجوية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية لكسمبورج جان أنسيلبون وعد بمفاتحة الاتحاد الأوروبى بإلغاء العقوبات على الخطوط الجوية العراقية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - موضوع الهجرة إلى أوروبا والحرب في أوكرانيا. ومن جانبه، قال وزير خارجية لوكسمبورج، إنه سيسعى إلى إلغاء العقوبات المفروضة على الخطوط الجوية العراقية، وأن العلاقات مع العراق في تقدم، معربا عن أمله في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وفى وقت سابق، بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وأوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن رئيس الجمهورية استقبل وزير خارجية لوكسمبورج في بغداد حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي ، كما تم مناقشة أوضاع اللاجئين والمقيمين العراقيين في لوكسمبورج وأوروبا.

وأشار إلى أنه تم بحث تطورات الأوضاع الإنسانية للأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا وما خلّفته من موجة نازحين واسعة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة على العالم أجمع ومنها العراق، والتأكيد على ضرورة الحوار ورفض استخدام القوة والعنف في حل النزاعات ومنع تفاقمهما وتهديد السلم والأمن الدوليين.

ولفت البيان إلى أن وزير خارجية لوكسمبورج أكد، وقوف بلاده إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين في مختلف الصعد.