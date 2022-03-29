شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يقطع إمدادات الحوثى فى مديرية الجوبة بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمنى اليوم الثلاثاء، من السيطرة على منطقة استراتيجية، وقطع خطوط إمداد عناصر الحوثى فى مركز مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

ونقلت قناة (اليمن) الإخبارية عن مصادر ميدانية يمنية - لم تسمها - القول "إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت صباح اليوم من السيطرة على وادي النقعة بالكامل في شمال مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، عقب معارك عنيفة مع الجماعة الحوثية".

وأكدت المصادر أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد جماعة الحوثي في منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة من جهة الشمال.

وأطلقت جماعة الحوثي، في وقت سابق، عددا من صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية واستهدفت سيارات أمام محطة وقود في منطقة لصاد بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب.