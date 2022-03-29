شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية: دور مهم للأحزاب السياسية الليبية لإيجاد حل شامل للأزمة فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفانى وليامز، بممثلى الأحزاب السياسية الليبية على توجههم المتطلع للمستقبل لإيجاد حل شامل بأيدٍ ليبية، ملمحة إلى الدور المهم الذى تلعبه الأحزاب السياسية فى الظروف الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء عبر الأنترنت مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية،وذلك ضمن اتصالاتها التي بدأتها أمس مع طيف واسع من الليبيين، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، اليوم الثلاثاء، واصفة اللقاء بالمثمر ، موضحة إن ممثلي الأحزاب أطلعوها على تصورهم للخروج من المأزق السياسي وإعلاء صوت الأغلبية الصامتة، وإعادة تفعيل العملية السياسية في ليبيا.

وقالت ويليامز إنها أطلعت مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية على جهودها للجمع بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.