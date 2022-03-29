شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة فلول داعش فى 3 محافظات بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية واسعة بمساندة طيران الجيش فى ثلاث محافظات وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى.

وأضافت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن القوات الأمنية المشتركة شرعت في تنفيذ عملية (الإرادة الصلبة) في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.

وذكر البيان أن هذه العملية تأتي لملاحقة فلول داعش ولتفتيش هذه المناطق، مشيرا إلى أن القطاعات الأمنية مستمرة في واجباتها المكلفة بها لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المجالات.

يأتي هذا تزامنا مع انطلاق عملية "أسود الصحراء" العسكرية؛ لتجفيف منابع الإرهاب شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل.