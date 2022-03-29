شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعثر على عبوات ناسفة وهاون من مخلفات داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء، العثور على عبوات ناسفة وقنابل هاون، ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، خلال عمليات تفتيش.

وذكر إعلام الشرطة الاتحادية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن قطعات الشرطة الاتحادية، تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة.. حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية والطائرات المسيرة بالتنسيق مع الجهد الاستخباري عملية تفتيش وتطهير قرية (بريج) بقضاء الحويجة في كركوك، أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين نوع قمعية، قنابل هاون عيار 60 ملم.

وأضاف البيان أن قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش منطقة (وادي زغيتون) جنوب غرب محافظة كركوك، أسفرت العملية عن العثور على مواد طبية وغذائية.. مشيرا إلى رفع جميع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي.