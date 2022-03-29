الارشيف / اخبار الخليج

انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب فى الموصل بالعراق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب فى الموصل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الأمن العراقية اليوم الثلاثاء، عملية "أسود الصحراء" العسكرية، لتجفيف منابع الإرهاب شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة فى الموصل.

وذكرت القوات الأمنية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن العملية العسكرية انطلقت بثلاثة محاور رئيسية وبأربعة ألوية لاستهداف المناطق الرخوة أمنيا بالاشتراك باسناد طيران الجيش".

وأشارت إلى أن "أسود الصحراء" تعد من العمليات العسكرية الكبرى منذ عمليات الانتصار على فلول داعش الإرهابي؛ بهدف استتباب الأمن وتجفيف منابع الإرهاب وإحكام السيطرة على الحدود العراقية السورية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا