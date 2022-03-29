شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى يوافق على قوانين تغطية نفقات الانتخابات و"الدولار الطلابى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب اللبنانى، عددًا من القوانين أبرزها قانون تغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة فى مايو المقبل، وقانون الدولار الطلابى الذى أثار جدلاً واسعًا خلال الشهور الماضية، حيث أقره المجلس اليوم بصيغته الحالية دون تعديل بعد أن رده رئيس الجمهورية للمجلس مرة أخرى اعتراضًا على القانون معتبرًا أنه غير دستورى.

كما وافق المجلس - في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس نبيه برى - على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنتي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية. ووافق المجلس على قانون الدولار الطلابي الذي يلزم البنوك العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021. وأقر المجلس مشروع قانون بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى نهاية مايو العام المقبل.. كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة "التليل" بعكار، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من الخدمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. ووافق المجلس أيضا على قانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محليا. وفي المقابل، سحبت الحكومة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"؛ بعدما أثار جدلا واسعا ورفضته اللجان المشتركة في اجتماعها أمس.

وفى وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، إنه لا يمكن حل الأزمات التى تعانى من البلاد بالطريقة الشعبوية الراهنة، مؤكدًا أن لبنان بأكلمه يدفع الثمن، مشددًا على أنه لن يتقدم بالاستقالة لكى تكون مبررًا لتعطيل الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل.